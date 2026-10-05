O senador Wilder Morais (PL) atribuiu neste domingo (04) a derrota em primeiro turno para o governador reeleito, Daniel Vilela (MDB), à força da máquina governista e ao impacto de pesquisas eleitorais e apontou que o próprio grupo político saiu fortalecido, apesar da frustração do projeto ao Palácio das Esmeraldas. O parlamentar garantiu que fará oposição à gestão estadual ao longo dos quatro anos restantes de mandato no Congresso Nacional e avisou que pretende “cobrar” o cumprimento de promessas feitas pelo emedebista.\nO candidato do PL ficou em segundo lugar na corrida ao governo estadual com 21,96% dos votos, contra 59,17% de Daniel Vilela, à frente do ex-deputado estadual, Luis Cesar Bueno (PT), que terminou a eleição em terceiro, ao receber 9,82% dos votos. O petista deixou o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) em quarto lugar, com 8,69%, depois de o tucano figurar em segundo nas pesquisas eleitorais ao longo da campanha.