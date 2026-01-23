O senador Wilder Morais não comentou publicamente a proposta do PL nacional para que ele desista da pré-candidatura ao governo de Goiás, mas disse a interlocutores que "não negocia princípios" e que segue determinado a se manter na disputa.\nO POPULAR revelou nesta quinta-feira (22) a decisão do partido de oferecer ao senador, que é presidente estadual da sigla, a vaga de tesoureiro da campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL/SP) à Presidência da República para que ele recue no projeto local.\nA intenção é confirmar a aliança com o grupo do governador Ronaldo Caiado (UB) e a vaga ao Senado na chapa governista para o deputado federal Gustavo Gayer (PL). O vice-governador Daniel Vilela (MDB) é pré-candidato à reeleição - já que assumirá o governo em abril com a renúncia de Caiado - e a primeira-dama Gracinha Caiado (UB) ocupará a outra vaga ao Senado.