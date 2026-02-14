A visita do senador Wilder Morais (PL) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste sábado (14), na Papudinha, no Distrito Federal, evidenciou a diferença de planos entre grupos do PL para a disputa majoritária em Goiás em 2026.\nNas redes sociais, Wilder disse que teve “conversa muito franca” com Bolsonaro e que recebeu confirmação de que deve seguir em frente como pré-candidato ao governo de Goiás.\nPouco antes da postagem de Wilder, o deputado Gustavo Gayer (PL) fez publicação em que demonstrou insatisfação com Wilder. “Nada pior do que mentir sobre ter apoio de uma pessoa que está presa e não pode falar a verdade”, disse Gayer.\nNa Papudinha, Wilder recebe de Bolsonaro aval para pré-candidatura ao governo de Goiás\nAliados de Wilder acham que há 90% de chance de o PL lançar candidato próprio a governador