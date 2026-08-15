Com patrimônio de R$ 65,1 milhões, o senador Wilder Morais (PL) é o mais rico entre os candidatos ao governo de Goiás, segundo declaração de bens entregue pelos postulantes à Justiça Eleitoral. O segundo colocado é o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), com R$ 11,8 milhões declarados.\nO governador Daniel Vilela (MDB) apresentou patrimônio de R$ 5,62 milhões. Já o ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT) declarou o menor valor entre os candidatos, de R$ 884,6 mil, enquanto a servidora pública Luciana Amorim (UP) afirma ter R$ 1,86 milhão.\nAté a noite desta sexta-feira (14), os cinco haviam registrado candidatura. Há previsão de que o PCO também apresente o nome de Danilo Silva. O prazo final para registro na Justiça Eleitoral é este sábado (15).\nCandidatos ao governo de Goiás apostam em estratégias opostas ao iniciar campanha