Dois dos três senadores por Goiás se dizem favoráveis ao texto do projeto de lei antifacção aprovado na Câmara dos Deputados na noite de terça-feira (18) e que agora será apreciado no Senado. Vanderlan Cardoso (PSD) e Wilder Morais (PL) afirmam que houve avanços e que ainda vão se aprofundar para avaliar propostas de melhorias. Jorge Kajuru (PSB) afirmou estar de licença médica e que vai avaliar o projeto quando retornar, em dezembro.\nVanderlan e Wilder também defendem a classificação de facções como grupos terroristas, mas o primeiro não vê ambiente político para propor essa alteração no PL antifacção. Parlamentares e governadores da direita, incluindo Ronaldo Caiado (UB), queriam incluir destaque (sugestão de mudança no texto-base) com a proposta na votação na Câmara, mas a tentativa foi barrada pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), sob alegação de que o tema não era relacionado ao projeto.