O candidato do PL ao governo de Goiás, senador Wilder Morais, elevou o tom do discurso ideológico em comício realizado neste domingo (27) com a presença do presidenciável do partido e também senador, Flávio Bolsonaro, em Goiânia. Wilder passou a adotar discurso mais raivoso contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto Flávio enfatizou o pedido de votos ao correligionário e apontou que espera crescimento da campanha no estado com o objetivo de disputar o segundo turno no estado.\n“Quando lancei minha candidatura, fui criticado na imprensa porque falei que iria trabalhar mais pra você, que pra mim. Disseram que esse cara é louco. Mas é porque não tem jeito de ser governador sem ter o presidente do seu lado. E não tem jeito de salvar o Brasil sem eleger você, Flávio. O Brasil precisa de você. Não é plano B ou C, não. É plano A”, disse o candidato ao Palácio das Esmeraldas.