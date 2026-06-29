O evento de lançamento das pré-candidaturas do PL para a corrida eleitoral de outubro no estado confirmou a expectativa de ser o pontapé inicial da pré-campanha ao governo estadual do senador e presidente estadual do partido, Wilder Morais. Após meses com atuação discreta e avaliações genéricas sobre a disputa, o parlamentar passou a apresentar discurso de oposição direta ao governo estadual, com referências à gestão do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e críticas indiretas ao governador Daniel Vilela, que é pré-candidato à reeleição.\nO senador executou, pela primeira vez, estratégia política elaborada por aliados próximos desde o fim de 2025 baseada na possibilidade de se consolidar como alternativa para a continuidade da administração bem avaliada de Caiado, ao mesmo tempo em que faz contraposição ao perfil de Daniel Vilela.