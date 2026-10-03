O candidato do PL ao governo estadual, Wilder Morais, realizou carreatas em Rio Verde e Goiânia neste sábado (03) no encerramento dos atos de campanha antes da votação deste domingo (04). O senador alegou ter confiança em crescimento na reta final por conta da força do bolsonarismo no estado e apontou possível vitória na disputa pelo Palácio das Esmeraldas já no primeiro turno.\n“Eu já estou com 30 pontos hoje e você está vendo que os outros candidatos estão derretendo. Então, não se assuste. O estado nosso é conservador. Eu estou animado e, outra coisa, a nossa turma tá animada. A gente tem chance de ganhar amanhã no primeiro turno. Bora!”, afirmou o candidato em resposta ao POPULAR.\nA última agenda de Wilder na campanha no primeiro turno ocorreu em carreata iniciada na divisa de Goiânia com Aparecida de Goiânia, na Avenida Rio Verde, e percorreu bairros das regiões Sul e Oeste da capital, até o encerramento na Praça do Sol, no Setor Oeste. No local, houve ato final em encontro com outra carreata, liderada pela candidata a vice-governadora, Ana Paula Rezende, que passou pela Região Noroeste de Goiânia, além de movimentos de candidatos proporcionais do PL.