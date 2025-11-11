Presente em encontro do agronegócio em Jataí (Sudoeste do Estado) no sábado (8), junto de lideranças nacionais aliadas ao bolsonarismo, o senador Wilder Morais, presidente estadual do PL, reforçou a pré-candidatura ao governo do Estado em tom eleitoral de palestra e nas conversas nos bastidores com aliados.\nCobrado internamente a se movimentar mais para a disputa, Wilder reafirmou aos correligionários que vai intensificar a pré-campanha no ano que vem, mas foi citado como futuro governador pelo organizador do evento, o ex-deputado federal Marcelo Brum (Republicanos-RS).\nJataí é a cidade-natal do vice-governador e pré-candidato ao governo, Daniel Vilela (MDB), e forte no agro. O prefeito, Geneilton Assis, é um dos poucos da lista dos 26 eleitos pelo PL que não vão aderir ao governo.\nWilder Morais processa 32 portais de notícias