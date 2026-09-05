O candidato do PL ao governo de Goiás, senador Wilder Morais, realizou visita e caminhada nesta sexta-feira (04) à Região da Rua 44, em Goiânia, e reforçou a defesa do engajamento da base do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na campanha ao Palácio das Esmeraldas. Depois de período inicial focado na apresentação do perfil pessoal e trajetória profissional, o postulante garante que terá a participação do filho do ex-presidente e candidato a presidente, senador Flávio Bolsonaro (PL), em todos os programas eleitorais na TV e no Rádio a partir da próxima semana.\nA ação no Setor Norte Ferroviário, na capital, foi a primeira realizada pelo senador após cinco dias focados em reuniões internas com aliados, categorias e segmentos organizados, sabatinas, entrevistas e, principalmente, gravações dos programas e conteúdos para as redes sociais, além de compromissos do mandato no Senado. Wilder contou que realizou gravações do Flávio e que o presidenciável também poderá cumprir agenda de campanha em Goiás.