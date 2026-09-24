-Debate O Popular e CBN com candidatos ao Governo de Goiás (1.3459676)\nO candidato do PL ao governo de Goiás, Wilder Morais, avaliou positivamente sua participação no debate entre os postulantes, realizado pelo POPULAR e pela CBN Goiânia, nesta quinta-feira (24), e reforçou postura de oposição à atual gestão. O senador apontou que os embates diretos ganham importância para diferenciar os concorrentes do governador e candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), com quem enfrentou os principais confrontos durante o evento.\nNão são embates. Nós colocamos aqui e posicionamos que tem três candidatos que querem ser governador e um que já está no mandato. Então, a gente sempre tem que lembrar ele que ele não é um concorrente nosso, ele está vindo para a reeleição", avaliou o candidato em entrevista ao POPULAR logo após o encerramento do debate.