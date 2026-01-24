O senador Wilder Morais (PL) rejeitou neste sábado (24) a possibilidade de aliança com a base do governador Ronaldo Caiado (UB) em Goiás para apoio à pré-candidatura do vice-governador Daniel Vilela (MDB) ao Palácio das Esmeraldas. O presidente estadual do PL reafirmou a intenção de lançar projeto próprio ao governo estadual, em discurso e vídeo gravado durante o evento Rota 22, em Iporá.\n“Eu fico o dia inteirinho reafirmando que não desisto e não vou fazer acordo. Então, vocês podem ter certeza: nós não vamos fazer acordo com o 15, não. Não vamos andar com esquerda”, afirmou. Wilder retomou o relacionamento próximo mantido ao longo das últimas décadas entre o partido de Daniel Vilela e o PT, principalmente com alianças no cenário nacional.\nWilder diz que "não negocia princípios"\nAliança com PL em Goiás está em 'fase terminativa', diz Caiado