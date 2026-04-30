Dois dos três senadores da bancada goiana no Congresso Nacional escolheram não se manifestar sobre a indicação do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Enquanto Wilder Morais (PL) não compareceu à sessão que rejeitou o nome apresentado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Vanderlan Cardoso (PSD) registrou o voto em plenário, mas preferiu não publicar a opção e manteve o caráter secreto.\nJá o senador Jorge Kajuru (PSB) indicou posição contrária a Jorge Messias, em mudança de avaliação, já que, até o início da semana, o parlamentar antecipava que votaria a favor da indicação. “Eu não voto em troca de emendas. Já deixei claro que se o Lula me pedir o voto ao Messias, eu voto contra. Não pertenço mais à base do governo Lula e já declarei no plenário meu voto e apoio ao irmão Ronaldo Caiado. Mais claro é impossível”, afirmou Kajuru ao POPULAR, depois da rejeição de Messias pelo Senado, por 42 contrários, 34 favoráveis e 1 abstenção.