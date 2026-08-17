O senador Wilder Morais (PL) iniciou as atividades da campanha ao Palácio das Esmeraldas neste domingo (16) com missa na Paróquia São Miguel Arcanjo, em Taquaral, e ato de lançamento da candidatura do deputado federal Gustavo Gayer (PL) ao Senado, em Goiânia. O ato político teve concentração da militância bolsonarista na Praça Tamandaré e caminhada até a Praça Cívica e foi marcado pela presença de candidatos proporcionais de partidos que integram a base aliada ao governador e candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB).\nLogo ao abrir o discurso, Wilder defendeu a união interna no grupo para o trabalho durante o período eleitoral. “Eu queria começar a minha fala aqui com a única palavra que vai simplificar e dar o verdadeiro reflexo da nossa campanha, que é a palavra união. Nós precisamos dar direito a todos os nossos candidatos e estamos unidos. Quem caminha unido, chega. E é por isso que eu estou aqui, Gustavo Gayer. Agradeço a você pelo convite de estar hoje aqui no lançamento e não tenho dúvida de que você é o melhor candidato do Brasil”, afirmou.