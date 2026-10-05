O senador Wilder Morais (PL) reconheceu a derrota na eleição para o governo de Goiás neste domingo (04) e parabenizou o governador Daniel Vilela (MDB), que foi reeleito no primeiro turno ao receber 59,03% dos votos, com 96,89% das urnas totalizadas pela Justiça Eleitoral. Wilder teve 22,10% dos votos e apontou que fará oposição ao governo estadual, com cobranças sobre entregas na saúde, educação e segurança pública.\nEm coletiva de imprensa, o ex-candidato do PL admitiu o resultado e disse que seguirá na oposição à gestão estadual. “Nós fizemos uma campanha bonita, fizemos um plano de governo e que agora nós colocamos em pauta para o governador eleito, que eu cumprimento, o Daniel, e que ele possa resolver as causas do governo”, disse. “A democracia é isso. Um ganha, o outro perde", afirmou o senador.