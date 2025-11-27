O senador Wilder Morais (PL) sinalizou que votará contra a indicação de Jorge Messias para vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). “As lideranças do partido já declararam oposição à indicação, e eu sempre voto em alinhamento com o PL”, disse, em nota.\nWilder é o primeiro senador goiano a se manifestar abertamente sobre o tema. Vanderlan Cardoso (PSD) informou que ainda não comentará o assunto. Jorge Kajuru (PSB) reiterou que aguarda seu partido tomar uma decisão sobre o tópico.\nMessias é advogado-geral da União e teve sua sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado marcada para o dia 10 de dezembro, prazo considerado curto para articulação com parlamentares - a indicação foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 20 de novembro e a sabatina foi anunciada na terça-feira (25). Após a sabatina na CCJ, a indicação deve ser aprovada por maioria absoluta do plenário. Vanderlan é vice-presidente da CCJ.