Depois de lançar a pré-candidatura do senador Wilder Morais ao governo estadual, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, tem na agenda reunião com o deputado federal Gustavo Gayer na próxima terça-feira (24), em Brasília. A informação foi confirmada pelo dirigente em entrevista exclusiva ao POPULAR, depois da reunião que oficializou o apoio da cúpula nacional da legenda ao pleito próprio do senador goiano, que contou com o lançamento da filha de Iris Rezende, Ana Paula Rezende, para a vice-governadoria.Valdemar defendeu a busca pela pacificação no partido, depois das divergências sobre os rumos no estado, já que Gayer defendeu a aliança com a base do governador Ronaldo Caiado (PSD), que tem a pré-candidatura do vice, Daniel Vilela (MDB) definida. A intenção era ocupar a segunda vaga ao Senado na chapa governista, ao lado da primeira-dama, Gracinha Caiado (UB), mas o presidente nacional crava que não há qualquer chance de uma composição. “Esquece”, definiu.O presidente ainda apontou a possibilidade de composição com o deputado federal Zacharias Calil (UB), que já anunciou a saída do partido em busca de espaço para se candidatar ao Senado em outubro.O sr. conversou com o deputado Gustavo Gayer? Como fica essa situação?O Gayer é uma pessoa maravilhosa, que ajuda muito o partido, não só com o prestígio dele, porque a internet do partido é ele e o Nikolas que tocam. Eu não entendo bulhufas disso e nós temos uma estrutura muito grande. O Gayer é uma pessoa querida. Tenho certeza que ele vai compreender tudo isso aqui e vai ser eleito senador, porque nós precisamos dele no Senado. É um batalhador e eu não tenho dúvida de que ele vai estar junto a gente. Eu tenho uma reunião com ele na terça-feira (24). Vou conversar com ele e esse negócio da Ana Paula Rezende foi uma surpresa e ela vai ajudar muito na nossa campanha.Gustavo Gayer afirmou em vídeo nesta semana que o lançamento de candidatura própria ao governo poderia prejudicar a prioridade de eleger senadores. Existe esse risco a partir do lançamento da pré-candidatura de Wilder Morais?Não existe essa possibilidade. O Gayer está em primeiro lugar nas pesquisas, só que precisa ter calma. Precisa ter calma. Vai dar tudo certo e eu não tenho dúvida disso. Só tem que ter paciência. O Gayer está no primeiro mandato e é um camarada acima da média. Então, nós temos que compreendê-lo, ter paciência, porque ele vai entender que o melhor caminho é esse.O deputado federal Zacharias Calil também esteve no evento do PL e quer ser candidato ao Senado. Há espaço na segunda vaga?Eu acho que é um baita candidato e pode ser eleito, porque ele pode pegar o segundo voto. Como a pré-candidatura de Wilder pode enfrentar a máquina do governo estadual, com a aprovação da gestão Caiado?Eu acho o seguinte: ele tem o maior tempo de televisão. Vai ter muito recurso por causa do partido. Então, eu acho que ele tem tudo para montar uma estrutura no estado e mostrar o que foi bom que o Caiado fez, as coisas boas, nós vamos continuar. Outra coisa: eu já falei que, com o Flávio Bolsonaro eleito presidente, ele tem que pegar esses governadores, como Caiado e o Romeu Zema e levar tudo para o governo. Pôr de ministros para tocar o país. É só com gente boa que a gente vai tocar o país. Nós vamos acertar tudo de um jeito e sem brigar. Quando a gente briga, a gente perde. Como avalia a chegada de Ana Paula Rezende?Eles já conversaram muito antes e o alinhamento é total. É importante a vinda dela porque ela acompanhou o pai e ela tem experiência. A candidatura do Wilder vai até o fim? Existe alguma chance de aliança?Não. Esquece.