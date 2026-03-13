O deputado federal Zacharias Calil (MDB) participou nesta quinta-feira (12) do primeiro ato público após a confirmação da pré-candidatura ao Senado pela base do governo estadual em visita à Câmara Municipal de Goiânia. O parlamentar voltou a apresentar críticas ao lançamento de uma chapa governista com quatro nomes e reforçou que o acordo, alinhado com o governador Ronaldo Caiado (PSD) e o vice-governador e pré-candidato ao governo, Daniel Vilela (MDB), seria para lista com apenas três postulantes.\nAté a retomada de diálogos com a base, Zacharias mantinha aproximação para confirmar o seu pleito na disputa pelo PSDB ou pelo PL, na oposição. “Eu acho um pouco mais complicado e vai ter uma diluição muito grande de votos de determinados candidatos. O acordo que eu fiz com o Daniel Vilela, o vice-governador, que assume agora, foi de que teriam três candidatos. E aí fiquei surpreso com a chegada de mais um, mas eu não saio da disputa, vou continuar. Isso aí nos estimula cada vez mais a trabalhar e mostrar para que nós viemos”, afirmou o deputado em entrevista coletiva.