O ex-secretário de Cultura de Goiânia e ex-vereador Zander Fábio (Podemos) prestou depoimento na Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor) nesta quinta-feira (28). Zander foi preso na terça (26), quando foi deflagrada a Operação Cultura Em(Cena), da Polícia Civil de Goiás, que apura supostos desvios de verbas de contratações da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) da capital nos anos de 2023 e 2024. Outros dois donos de entidades contratadas pela Secult também foram presos.\nDe acordo com o advogado de Zander, Marcelo Di Rezende, o depoimento do ex-secretário durou cerca de 1 hora e 40 minutos e todas as perguntas foram respondidas. Zander está preso na Delegacia Estadual de Capturas (Decap), na Cidade Jardim, e foi levado à Deccor na tarde de terça para prestar depoimento.\nA prisão temporária tem prazo de cinco dias, no caso de Zander, termina na noite de sábado (30). No entanto, segundo Rezende, a defesa pretende solicitar a soltura antecipada por meio de um pedido de habeas corpus, usando argumentos como a colaboração de Zander no depoimento e o fato de ele estar em meio a um tratamento de câncer de pele.