Preso desde terça-feira (26), o ex-vereador e ex-secretário municipal de Cultura de Goiânia, Zander Fábio (Podemos), pode ser liberado neste sábado (30), quando termina o prazo de cinco dias da prisão temporária determinada no âmbito da operação Cultura Em(Cena), deflagrada pela Polícia Civil de Goiás. Ele está na Delegacia Estadual de Capturas (Decap), na Cidade Jardim. Advogado de Zander, Marcelo Di Rezende afirmou que o pedido de habeas corpus foi negado pela Justiça. Diante disso, a defesa decidiu aguardar o fim do prazo da prisão temporária.\nSegundo Rezende, caso seja protocolado um pedido para prorrogação da prisão, a equipe tomará novas medidas. Para o advogado, não há motivos para a prorrogação, já que Zander respondeu todas as perguntas feitas pelo delegado durante depoimento na quinta-feira (28) e informou a senha de seu celular apreendido. De acordo com Rezende, no depoimento, Zander detalhou como funcionava procedimentos administrativos durante sua gestão na Secult e destacou que qualquer entidade poderia receber recursos de emendas, se apresentasse todos os documentos necessários. Segundo o advogado, Zander nega envolvimento em qualquer tipo de irregularidades e aponta que as ações da pasta foram acompanhadas por órgãos de controle, que não fizeram questionamentos.