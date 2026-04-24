O pré-candidato à presidente da República, Romeu Zema (Novo), defendeu nesta quinta-feira (23) a abertura e aprovação de processos de impeachment pelo Senado contra pelo menos três ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Os novos ataques, direcionados a Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, ocorreram em meio a trocas de ataques entre o ex-governador de Minas Gerais e Gilmar Mendes, depois que o ministro apresentou notícia-crime a Moraes para incluir o político no inquérito das fake news.\n“Eu vejo que o Supremo tem algumas frutas podres. Para mim, quem é do Supremo e teve contato com o criminoso, que é o chefe da quadrilha do Banco Master, não tem estatura moral para poder continuar no Supremo. Para mim, não tem e tem que sair. E nós estamos falando aí, pelo que eu sei, de dois ministros que tiveram um grande envolvimento, Alexandre de Moraes e Toffoli, e me parece que Gilmar Mendes de certa maneira também”, acusou Zema ao POPULAR durante evento da pré-campanha presidencial em Goiânia.