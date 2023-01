Os 22 participantes do "BBB 23" foram divulgados ao longo desta quinta-feira (12). Durante a programação da Globo, os nomes dos integrantes das equipes Camarote, formada por famosos, e Pipoca, composta por participantes anônimos, foram apresentados ao público.

Veja a página especial do BBB no jornal O Popular

São 12 integrantes do grupo Pipoca, Paula, Gabriel, Sarah, Ricardo, Larissa, Gustavo, Cezar, Cristian, Amanda, Bruno, Tina e Marília, e dez do grupo Camarote, a cantora Aline Wirley, a atriz Bruna Griphao, o lutador de MMA Antonio, o jornalista e influenciador Fred, a jogadora de vôlei Key Alves, a modelo Domitila Barros, a cantora Marvvila, o médico Fred Nicácio, o ator Gabriel Santana, e o funkeiro MC Guimê.

A conta oficial do Multishow no Instagram liberou as playlists oficiais dos participantes anunciados, a expectativa é que elas sejam exibidas durante o programa. As músicas foram organizadas para definirem a vida de cada confinado, e, também, as para serem tocadas durante as festas do programa.

Confira quais são as músicas que cada confinado escolheu:

Larissa - Pipoca

Do gospel ao funk, Larissa entrou no grupo Pipoca para mostrar que até na música nós devemos ter um equilíbrio! Mas, nas festas, a sister escolheu apenas funk pra tocar. Confira!

Mega do Akon - DogBeat, DJ Jonatas Felipe;

Rizzla (Mocharkk Remix) - The Martinez Brothers, Rema, Gordo, Mocharkk.

Pras Novinha - MC Livinho, DJ LK da Escócia, DJ Breno, DJ Pedrin;

Incendeia - MC Kevin o Chris;

Beleza Natural - MC Davi.

Paula - Pipoca

A música que mais define Paula é ‘‘Tempo Perdido’’ do Tiago Iorc.

Dentre os gêneros para ouvir durante as festas, a sister escolheu o forró e o funk. E, dentre os artistas, foram escolhidos Wesley Safadão, Matheus Fernandes, Xand Avião, Felipe Amorim e Solange Almeida.

Gabriel - Pipoca

Gabriel optou por uma playlist composta por rap, trap, funk e reggae.

Escolhidas para as festas:

Favelado Promissor - Mc GP, Mc Paiva ZS, DJ Caio Mix;

Mirante - TZ Coronel;

Posturadão - DomLaike, Filipe Ret;

Hino dos Mlks - BIN, Mc Daniel, Orochi, Caio Passos, Mainstreet;

Baby Cê É Gata - Kyan, Mu540.

Aline Wirley - Camarote

Aline Wirley, do grupo Rouge, foi a primeira Camarote ser confirmada no BBB23! A cantora escolheu divas do pop nacional e internacional para serem parte da sua playlist.

O que podemos esperar da Rouge nas festas:

Gloria Groove;

Beyoncé;

Bruno Mars.

Cezar - Pipoca

O brother do grupo Pipoca escolheu funk, trap, rap e axé para se definir!

Ai Preto - L7nnon, DJ Biel do Furducinho, Bianca;

Wonderful - Ja Rule;

Muleque da Vila - Projota;

Raiz de Todo Bem - Saulo.

Bruna Griphao - Camarote

A atriz global Bruna Griphao mostrou que é extremamente eclética, chegando a transitar entre a banda de rock Paramore, até o cantor de trap Filipe Ret.

Dá uma olhada nos cantores que poderemos ver na playlist da atriz nas festas:

Ludmilla;

Filipe Ret;

L7nnon;

Xamã;

Beyoncé.

Gustavo - Pipoca

O cowboy Gustavo está no grupo Pipoca no BBB23! E, como era de se esperar, podemos ver muito sertanejo em sua playlist para as festas!

Gusttavo Lima;

Jorge & Mateus;

Daniel;

Maiara & Maraísa;

Gustavo Mioto.

Fred - Camarote

Jornalista, influenciador e ex-marido da Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, ex BBB20! Fred está confirmado para o BBB23 e traz bastante funk e trap para a playlist das festas.

Galopa - Pedro Sampaio;

Maria Santinha - Wesley Safadão;

Onda Diferente - Ludmilla, Anitta, Snoop Dogg, Papatinho;

Dança da Mãozinha - Tchakabum;

Desenrola, Bate, Joga de Ladin - L7nnon, Os Hawaianos, Dj Bel da CDD, DJ Biel do Furduncinho.

Ricardo - Pipoca

O brother veio para trazer o samba, o pagode, o funk e a vaquejada em sua playlist! Dentre os cantores que mais o definem podemos entrar, Grupo Revelação, Saulo e Belchior. Agora, confira o que vai rolar nas festas:

Áudio Que Te Entrega - Leo Santana, Mc Don Juan, Mari Fernandez;

Brinca Demais - WIU, Matuê, Teto;

Cansar de Você - Luísa Sonza, Thiaguinho;

Meu Pedaço de Pecado - João Gomes;

Tubarão Te Amo - DJ LK da Escócia, Tchakabum, MC Ryan SP, Mc Jhenny, Mc RF.

Domitila Barros - Camarote

Mais uma sister do grupo Camarote! Os gêneros que mais definem Domitila são o pop nacional, o rap internacional e a MPB. Mas, nas festas, ela prefere os gêneros mais animados.

Brega;

Funk;

Hip Hop.

Antonio ‘‘Cara de Sapato’’ Jr. - Camarote

O brother do grupo Camarote já chegou se apelidando de Cara de Sapato! O lutador tem preferência extrema pelo samba e pelo pagode. Um brasileiro raiz, não é? Os músicos que serão tocados na playlist do brother serão:

Menos é Mais;

Ferrugem;

Mastruz com Leite;

Limão com Mel;

Asa de Água.

Sarah - Pipoca

Liniker e Baco Exu do Blues são alguns dos cantores que mais definem a sister! Sarah está no grupo Pipoca e colocou diversos artistas de peso em sua playlist para as festas.

Salve - Tasha e Tracie;

Baile do Morro - MC Tairon, Mc Vitinn da Igrejinha, Dj Win;

Sei Que Tu Gosta - L7nnon, DJ Biel do Furduncinho;

Pura Adrenalina - Belo;

See You Again - Tyler, The Creator, Kali Uchis.

Fred Nicácio - Camarote

O médico, que viralizou após aprender LIBRAS para atender os seus pacientes, escolheu vários artistas internacionais para comporem a sua playlist!

Ai Preto - L7nnon, DJ Biel do Furducinho, Bianca;

Crazy In Love - Beyoncé, Jay Z;

Don’t Start Now - Dua Lipa;

One Kiss - Dua Lipa, Calvin Harris;

Work - Rihanna, Drake.

Key Alves - Camarote

Projota, IZA e Nx Zero são os artistas que mais definem a jogadora de vôlei mais seguida do Instagram, Key Alves. Já nas festas, a sister escolheu quatro gêneros para movimentar a casa.

Funk;

Sertanejo;

Black das Antigas;

Pagode.

Marília - Pipoca

Marília foi uma das sisters confirmadas para o BBB23 no grupo Pipoca! A maquiadora se definiu com músicas de mulheres empoderadas, como: Anitta, Rita Lee, Beyoncé, Ivete Sangalo e Katy Perry. Nas festas, a potiguar escolheu funk, axé e o agronejo, confira!

Roça em Mim - Ana Castela, Zé Felipe, Luan Pereira;

Vai Malandra - Anitta, Zaac, Maejor, Tropkillaz, DJ Yuri Martins;

Dançarina - Pedro Sampaio, MC Pedrinho;

One Kiss - Calvin Harris, Dua Lipa;

Me Abraça - Banda Eva.

Cristian - Pipoca

Mais um brother para o time Pipoca! Cristian, que foi Mister Canela, escolheu uma variedade de gêneros bem equilibrados para as festas!

Eletrônico;

Funk atual;

Pagode.

Marvvila - Camarote

Tem ex The Voicer na lista dos Camarote no BBB23! Marvvila se define principalmente com pagode. Dá uma olhada na playlist da cantora:

Falta Você - Thiaguinho;

End Of Time - Beyoncé;

Love Sets You Free - Kelly Price;

Solinho da Rabeta - Leo Santana;

Noite das Safadas - MC Bayana, MC Fabinho da Osk, MC Foca do Salgueiro.

Bruno - Pipoca

O brother, que faz parte do time dos Pipoca, não dispensa um pop internacional na hora das festas.

We Found Love - Rihanna, Calvin Harris;

Poker Face - Lady Gaga;

Combatchy - Anitta, Lexa, Luísa Sonza, Rebecca;

Crazy In Love - Beyoncé, JAY-Z;

Toxic - Britney Spears.

Tina - Pipoca

A angolana Tina está no BBB23 e faz parte do grupo Pipoca! Tina, na hora de escolher as músicas para as festas, preferiu gêneros similares e animados.

Afro House;

Amapiano;

Eletrônica;

Kuduro.

Gabriel Santana - Camarote

O eterno Mozka do remake da novela Chiquititas, é o mais novo morador da casa mais vigiada do Brasil! Gabriel escolheu desde MPB, a rock e funk em sua playlist.

Melodia Alucinógena - DJ AK BR, Dj Darge;

O Que Sobrou (150BPM) - Mazili, Luiz Lins, Dcan, Kiaz, Nith, RESENHV;

60K - Major RD, Baratapai;

Bem Vindo a Minha Mente - Felipe Sorrilha;

Deixa Acontecer - Grupo Revelação.

Amanda - Pipoca

Encerrando o time Pipoca, a médica gosta de ritmos animados e quentes em sua playlist para as festas,

Vacaciones - Luis Fonsi, Manuel Turizo;

Dançarina - Pedro Sampaio, MC Pedrinho;

Vai Malandra - Anitta, Zaac, Maejor, Tropkillaz, DJ Yuri Martins;

Caraca, Muleke! - Thiaguinho;

Pipoco - Ana Castela, Melody, Dj Chris No Beat.

MC Guimê - Camarote

No flow, por onde a gente passa é show! MC Guimê encerra o time Camarote e é o último participante a ser revelado da casa mais vigiada do país! Como era de se esperar, a playlist do funkeiro é cheia de funk e trap.

Qbrada - Costa Gold, MC Guimê, André Nine, Caio Passos;

Não Faz Isso Comigo Não - Tz da Coronel, CarlliCartel, Victor WAO;

Good Vibe - Filipe Ret, Caio Luccas, Dallass;

X1 - MC Cabelinho, Dallass;

Still D.R.E. - Dr. Dre, Snoop Dogg.